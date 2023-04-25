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Gündem
TRT Haber 25.04.2023 16:48

AK Parti seçim irtibat bürosuna saldırıya ilişkin 2 gözaltı

AK Parti'nin Bahçelievler Kocasinan'daki Seçim İrtibat Bürosu önünde 21 Nisan'da silahla havaya ateş eden 2 şüpheli gözaltına alındı.

AK Parti seçim irtibat bürosuna saldırıya ilişkin 2 gözaltı
[Fotograf: AA]

İstanbul Valiliğinden, AK Parti seçim irtibat bürosu önünde silahla ateş açılmasıyla ilgili yapılan çalışmalara ilişkin, 2 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Valiliğin açıklamasında şunlar kaydedildi;

Bahçelievler İlçemizin Kocasinan Mahallesindeki AK Parti Seçim İrtibat Bürosu önünde 21 Nisan 2023 Cuma günü saat 22.20 sıralarında bir motosikletten silahla havaya ateş edilmesi olayına ilişkin çalışmalarda; Söz konusu olayda silahla havaya ateş eden O.Ş ile motosikleti kullanan C.E adlı şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 1 Adet tabanca, 49 Adet farklı ebatlarda fişek, 6,75 gram esrar maddesi, olayda kullanılan motosiklet ve olay sırasında giyilen kıyafetler ele geçirilmiştir.

Yapılan arşiv incelemesinde; şüpheli şahıslardan O.Ş'nin toplam 17 adet suç kaydı, şüpheli C.E’nin de toplam 21 adet suç kaydı olduğu tespit edilmiştir.

Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir.

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