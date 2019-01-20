Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin aday belirleme sürecinde yaptığı güvenlik soruşturmaları ile ilgili açıklama yaptı.

Ordu'da halka seslenen Erdoğan, adaylara ilişkin gerekli incelemelerin Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet birimleri tarafından yapıldığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Şu ana kadar önümüze koyulan bütün adaylarda GBT denilen güvenlik soruşturmalarını gerek MİT gerek emniyet tepeden tırnağa hepsini inceledik. Tabi dışarıdan benim vatandaşlarımın bildikleri var bilmedikleri var. Ordu'da bir şeylere müdahale edildiyse bunun sebeplerini de anlıyor olmalısınız. Her şeyi seslendirerek konuşamayız. Ordu'da bir şeylere müdahale edildiyse bunu da anlıyor olmalısınız.

Ayrıntılar gelecek...