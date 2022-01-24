AK Parti MYK toplantısı başladı
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda, ekonomi başta olmak üzere iç ve dış gelişmeler ele alınacak.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Toplantının iç gündem başlığında ilk sırada ekonominin yer alması bekleniyor.
Döviz kurundaki dalgalanmaya karşı atılan adımların ardından gözler enflasyonun düşürülmesi için izlenecek yol haritasında.
Terörle mücadele operasyonları, son siyasi gelişmeler ve Meclis çalışmaları da MYK gündemindeki diğer başlıklar olacak.
Ukrayna-Rusya gerilimi
Dış politika başlında ise Ukrayna-Rusya geriliminin kapsamlı bir şekilde ele alınması bekleniyor.
Türkiye'nin gerilimin azaltılması için şu ana kadar attığı adımlar ve bundan sonraki süreçte izlenecek yol haritası değerlendirilecek.
Salgınla mücadele
Koronavirüs vaka sayıları ve salgınla mücadelede gelinen nokta da toplantının gündemine gelmesi beklenen başlıklar arasında.
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