Haber Giriş: 19 Nisan 2021 Pazartesi 10:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AK Parti MYK toplanıyor
[Fotoğraf: AA]
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Meclis çalışmaları, iç ve dış gelişmeler ile koronavirüsle mücadele toplantının gündeminde öne çıkan konular olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'na başkanlık edecek. Toplantı, AK Parti Genel Merkezi'nde saat 16.00'da başlayacak.
Meclis çalışmaları toplantının gündemindeki başlıklardan biri olacak.
İç ve dış gelişmelerin ele alınacağı toplantıda koronavirüs ile mücadele de görüşülecek.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in toplantı sonrası açıklama yapması bekleniyor.
Etiketler: AK Parti Recep Tayyip Erdoğan Ömer Çelik
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