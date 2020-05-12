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AK Parti MYK toplanıyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıya, çalışmalarını yürüttüğü Huber Köşkü'nden başkanlık edecek.
Toplantıda, koronavirüse karşı alınan tedbirlerin sonuçları ve normalleşme takvimi değerlendirilecek. Ayrıca, diğer iç ve dış gelişmeler de ele alınacak.
MYK'nın ardından, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
Etiketler: normalleşme takvimi koronavirüs önlemleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti MYKSon Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 10:27
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