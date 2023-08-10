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Gündem
TRT Haber 10.08.2023 10:56

AK Parti MYK toplandı: Gündemde olağanüstü kongre hazırlıkları var

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantıda kongre hazırlıkları ve yerel seçim çalışmaları değerlendirilecek.

AK Parti MYK toplandı: Gündemde olağanüstü kongre hazırlıkları var

AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen toplantı saat 16.10'da başladı. Merkez Yürütme Kurulu toplantısında olağanüstü büyük kongre hazırlıkları konuşulacak.

7 Ekim'de Ankara'da yapılması planlanan kongrenin kesin tarihi için karar alınacak.

AK Parti Olağanüstü Kongresi 7 Ekim'de
AK Parti Olağanüstü Kongresi 7 Ekim'de

MYK'daki bir diğer gündem maddesi 31 Mart 2023'te düzenlenecek mahalli idareler seçimleri olacak. Yerel seçimler için bugüne kadar yürütülen çalışmalar ve izlenecek strateji hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

İç ve dış politikadaki diğer başlıkların da görüşüleceği toplantıya ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın açıklaması yapacak.

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AK Parti Ömer Çelik Recep Tayyip Erdoğan
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