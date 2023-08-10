AK Parti MYK toplandı: Gündemde olağanüstü kongre hazırlıkları var

AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen toplantı saat 16.10'da başladı. Merkez Yürütme Kurulu toplantısında olağanüstü büyük kongre hazırlıkları konuşulacak.

7 Ekim'de Ankara'da yapılması planlanan kongrenin kesin tarihi için karar alınacak.

MYK'daki bir diğer gündem maddesi 31 Mart 2023'te düzenlenecek mahalli idareler seçimleri olacak. Yerel seçimler için bugüne kadar yürütülen çalışmalar ve izlenecek strateji hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

İç ve dış politikadaki diğer başlıkların da görüşüleceği toplantıya ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın açıklaması yapacak.