AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantıda dış politikadaki gelişmeler ele alınacak.

Ana başlıklar, Rusya-Ukrayna savaşının etkileri, tahıl koridoru anlaşması ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusundaki taahhütleri olacak.

İç politikada ise enflasyonla mücadele başta olmak üzere ekonomideki son durum değerlendirilecek.

2023 seçimleri kapsamında parti içinde yürütülen çalışmalar da toplantıda görüşülecek.

Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenleyecek.