AK Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 17.50'de başladı.

Teşkilat Başkanlığı ile Mali ve İdari İşler Başkanlığı sunum yaptığı toplantıda, Meclis çalışmaları da ele alınıyor.

Toplantıda yeni anayasa çalışmaları ve siyasi partiler kanunu da değerlendiriliyor. Koronavirüsle mücadelede son durum da toplantının gündeminde yer alıyor.

Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme ilişkin açıklama yapacak.