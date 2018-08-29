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AK Parti MYK toplandı

AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

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AK Parti MYK toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, saat 14.39'da başladı.

Kaynak: AA

Etiketler: AK Parti, MYK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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