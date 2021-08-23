Haber Giriş: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 12:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AK Parti MKYK toplantısı bugün yapılacak
[Fotoğraf: AA]
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantının gündeminde afet bölgelerindeki son durum ve Afganistan'daki gelişmeler olacak.
AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı saat 14.00'te başlayacak.
Toplantıda Ege ve Akdeniz'deki orman yangınları ile Batı Karadeniz'deki sel felaketi sonrasında bu bölgelerde yapılan çalışmalar ele alınacak.
Yaraların bir an önce sarılması için AK Parti teşkilatları tarafından atılan ve atılması planlanan adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.
Toplantının gündemi yoğun
Koronavirüsle mücadele ve aşılama süreci de toplantının gündeminde öne çıkan başlıklar.
Ayrıca yaklaşan yeni yasama yılında Meclis'in çalışma takvimi de görüşülecek.
Afganistan'daki son durum ve olası göç hareketine karşı İran sınırında alınan önlemler de değerlendirilecek.
Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapacak.
Etiketler: AK Parti Recep Tayyip Erdoğan
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