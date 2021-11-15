Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 14:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AK Parti MKYK toplandı
[Fotoğraf: AA]
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 14.20'de başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda iç ve dış gündemdeki gelişmeler ele alınacak.
Ekonomi, koronavirüsle mücadele, terörle mücadele gibi başlıklarda son gelişmeler değerlendirilecek.
Meclis gündemi ve parti grubunun çalışmaları da gözden geçirilecek.
Toplantı sonrası parti sözcüsü Ömer Çelik, düzenleyeceği basın toplantısı AK Parti MKYK gündemini kamuoyu ile paylaşacak.
Etiketler: AK Parti Asgari Ücret Recep Tayyip Erdoğan
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