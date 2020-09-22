Haber Giriş: Kaynak: AA
AK Parti MKYK toplandı
[Fotoğraf: AA]
AK Parti MKYK, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 16.40'ta başladı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: ak parti mkyk recep tayyip erdoğanSon Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 17:34
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