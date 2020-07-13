AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündem değerlendirme konuşması ile 15.50'de başladı. Toplantıda iç ve dış gelişmeler masaya yatırılacak.

Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılması, Libya ve Doğu Akdeniz'deki son durum ile terörle mücadele konularına ilişkin değerlendirme yapılacak.

[Fotoğraf: AA]

Erdoğan, MKYK'nın ardından Merkez Yürütme Kurulu'na başkanlık edecek. MYK'da Meclis'in çalışma takvimi görüşülecek.

Ayrıca, istihdam kalkanı kapsamında yürütülen çalışmalar ve İstanbul Sözleşmesi konularının da Merkez Yürütme Kurulu'nun gündeminde olması bekleniyor.

[Fotoğraf: AA]

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, saat 18.00'de basın toplantısı düzenleyecek.