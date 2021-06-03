Haber Giriş: 3 Haziran 2021 Perşembe 15:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AK Parti MKYK bugün toplanıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda iç ve dış gündemdeki gelişmeler ele alınacak.
AK Parti Genel Merkezinde gerçekleştirilecek toplantı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme dair değerlendirmeleri ile başlayacak. Ardından kurulun diğer üyeleri ile görüş alışverişinde bulunulacak.
Koronavirüs salgını ile mücadele, yeni anayasa çalışmalarındaki son durum, terörle mücadele operasyonları ve bölgesel gelişmeler kapsamlı bir şekilde ele alınacak.
Toplantı sonrasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK gündemini kamuoyu ile paylaşacak.
Etiketler: AK Parti
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