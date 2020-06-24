AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM'de yeni kanun teklifi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, tarım arazilerinin hobi bahçeleri gibi uygulamalarla bölünmelerinin engellenmesi, sahipli arazilerde izinsiz ağaç kesimiyle ilgili cezaların artırılması, makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresinin Bakanlığın denetimine alınması, yerli tütün kullanım oranının yüzde 30'a çıkarılmasını da içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını söyledi.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

"Bugün vereceğimiz kanun teklifi 34 maddeden oluşuyor.

Amacımız tarım arazilerini korumak. Tarımsal amaçlı bir depo, bir alan yapabilirsiniz. İzinsiz, tarımsal tesis olarak alıp da, fabrika veya plaza yapıyorsanız tedbirler sıkı şekilde uygulanacak. Amaç dışında kullanıma asla müsaade edilmeyecek.

Hobi bahçeleri

Hobi bahçeleri olarak bilinen 1. sınıf arazilerine yapılan hiçbir izni olmayan, ruhsatı, planı programı olmayan yapılar tarım alanlarımızı tahrip etmektedir, yaptırımlar ağırlaştırılmaktadır.

Hobi bahçesi adı altında yapılan yapıların denetimi ile alakalı 1000 liradan az olmamak üzere ceza ile her metrekare için 10 lira ceza kesilecektir.

İzinsiz ağaç kesimine ceza

Sahipli arazi de olsa izinsiz ağaç kesimine ceza uygulanacak.

Tağşiş ve taklit ürünlerle ilgili yaptırımlarımızı ağırlaştırıyoruz. Bu konuda ceza 27 bin 877 liraydı. Yeni düzenlemede 50 bin liradan 500 bin liraya kadar ceza verilebilecek. Bu firmalar 5 ila 10 faaliyetten men edilecekler.

Tıbbi aromatik bitkilerin üretimi desteklenecek.

İzin almadan tütün, sarma sigara üretenlere ceza kesilecek.

Soyer'in bayrak ve para açıklaması

Türkiye'mizin bir bölgesiyle alakalı bölücü terör örgütünün sinsi planları vardır. Onların bir paçavrası vardır. CHP'nin bu tip söylemleri ifade etmesi HDP'nin bu sinsi planlarının meşrulaştırılması olarak görmekteyiz. Kesinlikle tasvip etmiyoruz. Çok tehlikeli olarak görmekteyiz.