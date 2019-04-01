AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin sosyal medya hesabı Twitter'dan seçimle ilgili açıklamada bulundu.
Ankara’da oy kullanılan 12158 sandığın bir çoğunda geçersiz oylar ve usulsüzlükler tespit etmiş bulunmaktayız.— Fatih Şahin (@_fatihsahin) 1 Nisan 2019
Kanuni haklarımızı sonuna kadar kullanacak, Ankaralı hemşehrilerimizin iradesinin tağyir edilmesine izin vermeyeceğiz.
Şahin, Ankara'da geçersiz oylara itiraz edeceklerini söyledi:
"Ankara’da oy kullanılan 12158 sandığın bir çoğunda geçersiz oylar ve usulsüzlükler tespit etmiş bulunmaktayız. Kanuni haklarımızı sonuna kadar kullanacak, Ankaralı hemşehrilerimizin iradesinin tağyir edilmesine izin vermeyeceğiz."
Kaynak: TRT Haber