AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yerel seçim sonuçları ve itiraz sürecine ilişkin açıklama yapıyor.

Yavuz, "Ne yaparlarsa yapsınlar biz asla hukukun dışına çıkmayacağız, yasal yolları denemek hakkımız ve sonuna kadar da bu hakkı deneyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yavuz sözlerini şöyle sürdürdü;

Maddi hata düzeltmelerinin yüzde 80'i aleyhimize cereyan ediyor. Bu nasıl oluyor? Yüzde 20 kadarı CHP aleyhine. Yüzde 80 nerede, yüzde 20 nerede...

Bizim yaptığımız şu arkadaşlar, sandıktan çıkanı kabul etmemek değil, bir kere dedikleri gibi. Bizim yaptığımız bilakis sandığa ne girmiş ise girdiği şekliyle onun çıkması ve kayıtlara da tam o iradeye göre kaydedilmesidir.

(Bırakın da bu işin peşini mazbatamızı alalım.) Yangından mal kaçırırcasına davranıyorlar. Bunu bizden kimse beklemesin. Bize emanet edilen her oya sonuna kadar sahip çıkmak görevimizdir.

Oyların sadece yüzde 5,9'u sayıldı. Sadece geçersiz oyların sayımından AK Parti lehine kaydedilen oy sayısı 5 bin 69'dur.

"Aradaki oy farkı 14 binlere indi"

1 Nisan'da 29 bin olan fark, 2 Nisan'da 24 bine, 3 Nisan'da 21 bine iniyor ve böyle devam ediyor, 19 bin, 18 bin, 17 bin, 15 bin ve bugün 14 binleri görüyorsa ki gördü, demek ki ortada bir yolsuzluk var, bir oy yolsuzluğu var, suistimal var, usulsüzlük var.

11 bin 186 kişinin ikamet kaydının Büyükçekmece'ye getirildiğini tespit etmiş bulunmaktayız.

Kaynak: AA