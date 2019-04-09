AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar:
-Büyükçekmece'de itirazlarımızı geri çekmedik. Olağanüstü itirazımızı bugün yapacağız.
Ayrıntılar geliyor...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'da seçim sonuçlarına yapılan itiraz ile ilgili açıklama yapıyor.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar:
-Büyükçekmece'de itirazlarımızı geri çekmedik. Olağanüstü itirazımızı bugün yapacağız.
Ayrıntılar geliyor...