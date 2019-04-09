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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz açıklama yapıyor

09 Nisan 2019 Salı 13:07 - Son Güncelleme 09 Nisan 2019 Salı 13:17

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'da seçim sonuçlarına yapılan itiraz ile ilgili açıklama yapıyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar: -Büyükçekmece'de itirazlarımızı geri çekmedik. Olağanüstü itirazımızı bugün yapacağız. Ayrıntılar geliyor...

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