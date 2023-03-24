İşte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"İttifaka dahil olan 4 parti de kendi logosuyla seçimlere girecek ancak 4 partinin de ortak Cumhurbaşkanı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacak.

Cumhur İttifakı’nı oluşturan partiler kendi şahsiyet ve siyasi kimliklerini muhafaza ederek ittifaka katılmışlardır. Bu ittifak, koltuk ve makam pazarlıkları üzerine değil temel ilkeler zemininde anlaşma ve bunlarla yürüme üzerine inşa edilmiştir.

Cumhur İttifakı sadece bir seçim ittifakı olmayıp, Türkiye’ye yönelik iç ve dış kaynaklı girişimler karşısında milli ve ahlaki bir duruş ve tarihi bir birlikteliktir."

Ayrıntılar geliyor...