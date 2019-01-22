Mahir Ünal'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Şehirlerimizin insanı besleyen şehirler olması gerekiyor"

Çevreci projeler ve yaşanabilir şehircilik ön planda olacak. Bizim imarı dikey değil de daha çok yatay mimari, çünkü şehirlerimizin insanı besleyen şehirler olması gerekiyor. Şehrin bir bölümünde dikey mimari kullanılabilir ama şehrin her yerinde dikey mimarinin son derece yanlış olduğunu Cumhurbaşkanımız ifade etti.

"Bütün teşkilatlarımıza bir seçim kılavuzu gönderiyoruz"

Biz sadece seçim ofislerimizin etrafında bayraklarımızı kullanacağız. Yine müziklerimizi sadece seçim ofislerimizin çevresinde kullanacağız. Dolayısıyla bütün sokakların caddelerin kaplanmadığı, o plastik bayrakların her yerde olmadığı bir kampanya, geçmişte de planlamıştık. Bu defa bütün teşkilatlarımıza bir seçim kılavuzu gönderiyoruz. Bu seçim kılavuzunda çalışmalarını nasıl yapacaklar, seçim ofisleri nasıl olacak, müzikleri nasıl kullanacaklar, mitingler nasıl olacak, teşkilatlarımız buna göre hareket edecek.

"1 Şubat’tan itibaren bütün mecralardan sahaya çıkıyoruz"

Artık dijital dönülüşüm kaçınılmaz olarak bize bir şey dayatıyor. Gerçeklikteki karşılığınızın dijital platformda da olması gerekiyor. Biz bir dijital genel merkez oluşturduk. Bütün kurulları ve organlarıyla. Burada bizim yine MKYK’mız var, MYK’mız var, genel başkan yardımcılarımız var, 1 buçuk milyon teşkilat üyemizin anlık konuşabildiği bir panel oluşturduk. Genel başkandan mahalle başkanına kadar anlık iletişim sağlanıyor. Benim her bir teşkilat mensubum gerçek kişilik olarak sosyal ağlarda kendi düşüncesini, kendi siyasi bakış açısını gerçekleştiriyor. Bu da bize kara propagandaya dönük bot hesapların oluşturmak istediği kara propagandayı gerçek hesaplarla engellemenizi sağlıyor.

1 Şubat’tan itibaren bütün mecralardan sahaya çıkıyoruz. Mitingler muhtemelen 15 Ocak’tan sonra başlar çünkü 2014’te 22 Şubat’ta başlamışız.

"Bizim adaylarımız da MHP’nin aday tanıtım programına katılacaklar"

MHP kendi kampanyasını biz de kendi kampanyamızı yürüteceğiz. Önümüzdeki günlerde Adana’nın tanıtımı gerçekleşecek. Orada da bizim adaylarımız MHP’nin aday tanıtım programına katılacaklar. Mesela Kahramanmaraş’ta Sayın Sözcümüz aday tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. İl Başkanı oraya geldi ve beraberce toplantı gerçekleştirildi.

Eğer illerde bizim yaptığımız gibi aday tanıtımı gerçekleştirirlerse, bizim adaylarımız da MHP’nin gerçekleştireceği aday tanıtım programlarına katılacak.

"O ile dönük seçim kampanyanızda kullandığınız dilin yerelleşmesi gerekiyor"

Biz tüm Türkiye’de bir ortak dil kullanıyoruz. Ama bu ortak dili yerel seçimlerde şehirlere göre yerelleştiriyoruz. Dolayısıyla o ile dönük seçim kampanyanızda, kullandığınız dilin yerelleşmesi gerekiyor. Şu anda bizde olan belediyelerde, bizde olmayan belediyelerde dilimiz tamamen farklılaştırarak… Şu anda biz İzmir’le ilgili Nihat Bey şunun altını çiziyor. “Biz AK Parti hizmetini İzmir’le buluşturmak istiyoruz.” Her ilde o ilin talepleri, ihtiyaçları, özellikleri, dokusu buna göre kaçınılmaz olarak stratejinizi, dilinizi farklılaştırıyorsunuz.

Güneydoğu’nun farklı bir dili var. Gittiğinizde bir şey görüyorsunuz. Şehre güven gelmiş, insanlar kendilerini güvende hissediyorlar, gençler gece sokaklarda eğlenebiliyorlar. Bu illerde insanlar bizden şunu istiyorlar; biz güvenlik istiyoruz, biz kamu güveninin devam etmesini istiyoruz. Biz de tam bunu istiyoruz. Güneydoğu ile ilgili özel bir çalışmamız var.

Ayrıntılar geliyor...