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AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş TRT Haber'de05 Aralık 2019 Perşembe 17:58 - Son Güncelleme 05 Aralık 2019 Perşembe 18:07
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, TRT Haber Koordinatör Yardımcısı Aysun Torun Orhan'ın sorularını yanıtlıyor.
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, TRT Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.
Kurtulmuş'un açıklamasından öne çıkan başlıklar:
-NATO bundan sonra kendini nasıl konumlandıracak bu önemli. Bizim beklentimiz NATO'nun terörle mücadelede bize destek olması. Terörle mücadeleye vurgu var ama bizim için yetersiz.
-Türkiye'nin PKK/YPG konusundaki kararlılığı ortaya konulmuştur.
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