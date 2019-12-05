AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, TRT Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

Kurtulmuş'un açıklamasından öne çıkan başlıklar:

-NATO bundan sonra kendini nasıl konumlandıracak bu önemli. Bizim beklentimiz NATO'nun terörle mücadelede bize destek olması. Terörle mücadeleye vurgu var ama bizim için yetersiz.

-Türkiye'nin PKK/YPG konusundaki kararlılığı ortaya konulmuştur.

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