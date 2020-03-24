İnfaz düzenlemesinde son viraja girildi. AK Parti'nin siyasi partilerden destek arayışları sürüyor. MHP ile görüşen AK Parti kurmayları bugün de CHP ve İyi Parti ile görüştü.

AK Parti ilk olarak cuma günü MHP'nin kapısını çalmıştı. İki parti temsilcileri infaz düzenlemesine ilişkin görüş ve önerilerini masaya yatırdı.

1 saat 45 dakikalık görüşme

AK Parti bugün ilk olarak saat 10.00 sıralarında CHP temsilcileri ile bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü.

AK Parti kurmayları saat 13.00'te de İyi Parti'nin kapısını çaldı.

Pakette neler var?

Taslağa göre, cezaevlerinde cezasının yarısını yatanlar koşullu salıverilebilecek.

Bu durum, kasten öldürme ve terör suçlarını kapsamayacak.

Denetimli serbestlikten yararlanmak için ise hükümlülerin cezanın en az yüzde 40'ını çekmeleri öngörülüyor.