AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin röportajından satır başları:

Bana göre bu seçimler milat olacaktır. AK Partili belediyeler, bugün Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği gibi belli hususlara uyacaktır.

Belediyeler, mahallelinin yararına uygun planlar yapmalıdır. Plan değişikliklerinde kamu yararı dikkate alınacak.

Manifestoda 11 maddelik temel prensipler var. Bu temel prensiplerdeki hususlara dikkat edildiğinde halk daha da rahat edecektir. Her şehrin kendine özgün özellikleri var. Kopyacılıktan uzak projeler hazırlıyoruz.

Yönetimde şeffaflık hedefi

Orada bir bütçe var. Tertemiz helal bir bütçe. Onun nereye harcandığını bilmek milletin en önemli hakkı. Bunu idare eden belediye başkanıdır. Belediye başkanlığım dönemimde ihaleleri internet üzerinden yayınlıyorduk. İhaleleri kimin aldığını milletin bilme hakkı var.

Eksik ne var diye baktığınız zaman birincisi yönetim anlayışı değişmeli. Yönetimde "biz" kültürünü hakim kılmak gerek. Şeffaflığı hakim kılmak gerek. Bizim şu manifestoyu hakim kılmamız gerek.

Ankara'da projeleri neler?

Bu şehir her şeyde birinci olmalı. Baktığınız zaman başkentler arasında biraz geri kalmış durumdayız. Turizm geliri açısından biraz gerideyiz. Ankara'da inanç turizmini geliştirebiliriz.

Ankara'da 411 tescilli eser, 72 müze var.

Şimdi ben inandığım için devam ediyorum. İnandıklarımı yapmaya gayret ediyorum. Belediyenin bütçesine çok dikkat etmelisiniz. Nihayetinde partide yerel yönetimlerden sorumlu bir görevim var. Zaman zaman başkanlarımızı uyarıyorum. Makam araçlarını kullanılırken bile benzin hesabı yapılması lazım. Asıl devlet malını kullanırken dikkat etmeliyiz. Devlet malını korumada titiz olacağız.

Ankara ile uzun zamandır içli dışlıyım. Projelerimi açıkladım. Rakibimden de proje açıklamasını umardım. Bir Ankaralı'ydı değildi tartışması yapılıyor. Başka yerlerde başka memleketten isimler aday olunca sorun olmuyor da Kayserili biri Ankara'ya aday olunca mı sorun oluyor?

Ankara'nın ana planlarının altına imza atan benim. Ankara'yı benim kadar bilen var mı? Ankara'da Mogan Gölü ile ilgili, kentsel dönüşümle ilgili projelere imza attım. Şehircilikte tüm dünyayı takip ediyorum.

Güneydoğu'da o yakılan yıkılan yerlerde binlerce konut inşa ettim. O kadar mağdur olan insanlara yeni yeni evleri bizzat teslim ettim. Şırnak'ta Cizre'de insanların ilgisi alakası beni çok memnun etti. Yaptıklarımdan dolayı bana kimse çalışmaz diyemez. Bir tek doğduğum yer üzerinden eleştiri getiriyorlar.

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