Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memurlara maaş zammına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın toplantısı düzenledi.

"Masada uzlaşmayı sağlamak önceliğimiz oldu." diyen Bakan Selçuk, gelinen noktada müzakerelerin uzlaşmazlıkla sonuçlandığını söyledi.

Bakan Selçuk, "Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci bugünden itibaren resmen başlamış oldu. Nihai kararı hakem kurulu verecek." dedi.

#SONDAKİKA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: Gelinen noktada müzakereler uzlaşmazlıkla sonuçlanmış ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci bugünden itibaren resmen başlamış oldu.https://t.co/oxBg5klS1b pic.twitter.com/vANLP1JnV9 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 21, 2019

Bakan Selçuk şöyle konuştu:

"Memur ve memur emeklilerinin 4. dönem ve daha önceki toplu sözleşmelerde edindikleri kazanımlar aynen korunacak, hak kaybı yaşanmayacak."

Kaynak: AA, TRT Haber