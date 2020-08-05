Yargılandığı Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ üyeliğinden 10 yıl 6 ay hapis cezası alan Fevzi Kayacan, cezaevinde COVID-19 bulaşma riski altında bulunduğunu savunarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvurdu ve tedbiren tahliye talep etti.

Tüm sağlık kontrolleri yapıldı

Kayacan, başvurusunda, sağlık kontrolleri ve muayenelerin yapılmadığını, pandemi nedeniyle yargı makamlarının tahliye taleplerini cevapsız bıraktığını, hükümlü olarak kaldığı cezaevinde COVID-19 hastalarının tespit edildiğini, kronik rahatsızlıklarına COVID-19 faktörünün de eklenmesiyle yaşam hakkının risk altında olduğunu öne sürdü.

Bunun üzerine AİHM, hükümetten görüş istedi. Adalet Bakanlığı, AİHM'e 16, 24 ve 28 Temmuz'da hükümet görüşlerini gönderdi.

Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığınca hazırlanan hükümet görüşlerinde, başvuranın tüm sağlık kontrolleri ve muayene işlemlerinin yapıldığı, 7 Şubat'tan 28 Temmuz'a kadar geçen sürede müracaatçının tedavi ve muayeneye rıza göstermediği belirtildi.

"Gerekli önlemler alındı"

Hükümet görüşünde, başvuranın bulunduğu cezaevinde aktif COVID-19 vakasına rastlanmadığı ve ceza infaz kurumlarında gerekli önlemlerin alındığı kaydedildi.

Anayasa Mahkemesinin Kayacan'ın tedbir talebini 11 Mayıs'ta reddettiği hatırlatılan hükümet görüşünde, başvuranın tedbir talebinin reddedilmesi gerektiği vurgulandı.

AİHM, Adalet Bakanlığının hükümet görüşleriyle birlikte gönderdiği bilgi ve belgeleri de dikkate alarak Kayacan'ın tedbiren tahliye talebini reddetti.