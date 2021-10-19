Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika temasları sürüyor. Erdoğan, Burkina Faso, Liberya ve Togo liderlerleriyle bir araya geldi.

FETÖ'nün adı ilk kez uluslararası bildiride

Dörtlü zirve sonrası liderlerin imzasıyla bildiri yayımlandı. FETÖ'nün ismi ilk kez uluslararası bir bildiride geçti.

Bildiride, DEAŞ, FETÖ, El Kaide ve Boko Haram dahil olmak üzere terör örgütleri arasında hiçbir ayrım gözetmeden, terörle mücadelede iş birliği vurgusu yapıldı.

Afrika için uluslararası topluma salgınla mücadelede yardım çağrısı

Liderler, uluslararası topluma, Afrika ülkelerinin Covid-19’la mücadele çabalarının yoğunlaşmasına ve aynı zamanda yeni varyantların ortaya çıkması riskinden kaçınılmasına olanak sağlamak için daha fazla dayanışma, taahhüt ve destek çağrısında bulundu.

Buna yönelik olarak, bilhassa aşıya erişim konusunda olmak üzere, gelişmiş devletleri söz ve vaatlerini yerine getirmeye davet etti.

Liderler, güvenlik, sağlık, iklim ve kalkınma ortamından kaynaklanan sınamalarla ilgili ortak menfaat meseleleri ile Türkiye ve Afrika ülkeleri arasında işbirliğine ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

İstanbul'da Türkiye-Afrika Zirvesi yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "daha adil bir dünya mümkün" mesajı da ilk kez uluslararası bir bildiride yer aldı:

"Devlet Başkanları, birlikte daha adil bir dünya için İstanbul'da sırasıyla 21-22 Ekim ve 17-18 Aralık tarihlerinde yapılacak olan Üçüncü Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Birliği Forumu'nu ve Üçüncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ni memnuniyetle karşıladı.