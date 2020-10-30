İzmir'iin Seferihisar ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6,6 büyüklüğündeki depremden sonra İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) peş peşe uyarılar geldi.

GSM uyarısı

Bölgedeki hasarlı binalara girilmemesi uyarısını yapan AFAD, ardından "Depremlerde ve acil durumlarda iletişimin kesilmemesi için internet tabanlı haberleşme uygulamaları ve SMS'i tercih edin" mesajını paylaştı.

"Trafik yoğunluğu oluşturmayın"

İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Sözcüsü İsmail Çataklı da deprem bölgesindeki vatandaşlara "Deprem bölgelerinde trafik yoğunluğu oluşturmayın uyarısı yaptı.