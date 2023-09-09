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TRT Haber 09.09.2023 12:48

AFAD: Fas'a çadır ve personel ulaştırmak için hazırız

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depreme ilişkin, bölgeye personel ve yardımların ulaştırılması için Faslı yetkililerden çağrı beklendiğini bildirdi.

AFAD: Fas'a çadır ve personel ulaştırmak için hazırız
[Fotograf: AA]

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan Fas'ta meydana gelen depreme ilişkin yapılan açıklamada, bölgeye ulaştırılmak üzere personel ve çadırların harekete hazır olduğu belirtildi.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi;

Bugün saat 01.17'de Fas’ın Marakeş şehrinde 6.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibariyle Başkanlığımıza iletilen herhangi bir uluslararası yardım çağrısı bulunmamaktadır. Ekiplerimiz, olası bir yardım çağrısına karşın teyyakuz halindedir.

Dost ve kardeş ülke Fas'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir; hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz. 

Fas’tan uluslararası yardım çağrısı gelmesi durumunda bölgeye intikal etmek üzere; AFAD, Sağlık Bakanlığı UMKE, Türk Kızılay ve diğer STK’lardan toplam 265 personel harekete hazırdır.

Ayrıca 1.000 adet çadırın bölgeye ulaştırılması için Faslı yetkililerden çağrı beklemekteyiz. Depremden etkilenen Fas halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.
Gelişmeleri takip ediyoruz.

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