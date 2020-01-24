Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.55'te 6,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem sonrası bölgede, en büyüğü 5,4 olan 8 artçı sarsıntı kaydedildi.

"28 çalışma grubu faaliyete geçirildi"

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, arama-kurtarma, sağlık, destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, 28 çalışma grubu, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirilmiştir."

Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerektiği uyarısı yapan AFAD, "Telefon görüşmelerinde mümkünse web tabanlı uygulamaların ve SMS'lerin tercih edilmesi önem arz önem arz ediyor. Doğalgaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Vatandaşlarımız, acil yardıma ihtiyaç duymadıkları sürece, telefonlarını kesinlikle kullanmamalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır." ifadelerini kullandı.