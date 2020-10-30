AFAD deprem sonrası, büyüklüğü 4’ün üzerinde 21 olmak üzere, toplam 107 artçı sarsıntı yaşandığını duyurdu. İlk bilgilere göre 1’i boğulma olmak üzere 12 kişinin hayatını kaybettiği 419 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Ege Bölgesi genelinde hissedilen deprem sonrasında İzmir başta olmak depremden etkilenen tüm illerde, alan tarama çalışmalarının sürdüğü vurgulandı.

İzmir’de yıkılan ve hasar gören 17 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

TSK devrede

Jandarma, Emniyet ve TSK tarafından JİKU, helikopter ve İHA desteğiyle havadan tarama ve görüntü aktarma çalışmaları yürütülüyor.

İstanbul, Afyon, Bursa, Sakarya Kütahya, Eskişehir, Çanakkale, Muğla, Balıkesir, Manisa, Konya, Denizli, Uşak ve Isparta İl AFAD Müdürlükleri bölgeye sevk edildi.



3 mobil koordinasyon tırı yönlendirildi

Ankara, Erzurum ve Diyarbakır’dan 3 askeri kargo uçağıyla çevre illerden AFAD ve JAK arama kurtarma personeli ile araç ve ekipmanları bölgeye sevk edildi. Sakarya, Bursa ve Afyon’dan toplam 3 mobil koordinasyon tırı bölgeye yönlendirildi.

Acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla bölgeye 960 çadır, 4 bin 500 battaniye, 3bin 672 yatak, 3 bin yastık ve 3 bin çarşaf seti sevk edildi. Ayrıca Türk Kızılay tarafından 64 personel, 22 gönüllü, 17 araç, 12.593 ikram malzemesi ve 25.500 kişiye hizmet verebilecek 3 mobil mutfak ve 3 sahra tipi mutfak bölgeye gönderildi. 12 bin 708 kişiye çorba dağıtımı yapılıyor.

UMKE ve 112 Acil Yardım ekiplerinden 53 araç ve 189 personel bölgede görevlendirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre İzmir, Muğla ve Aydın illerinde toplam 115 sahada enerji ve 10 sahada ise servis kesintisi yaşandı. Kesintilerin giderilmesi için ekiplerin çalışması sürüyor.

8 milyon TL ödenek

Bölgede yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere AFAD Başkanlığı tarafından 3 milyon TL, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 5 milyon TL acil yardım ödenekleri gönderildi.

Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, arama-kurtarma, sağlık, destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, tüm çalışma grupları, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirildi.

Vatandaşlara uyarı: Hasarlı bunalara girmeyin

AFAD vatandaşları hasarlı binalara girmemeleri konusunda bir kez daha uyardı: "Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Depremden sonra evler terk edilirken, ortamda herhangi bir doğalgaz kokusu olmaması halinde, doğalgaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır.

Vatandaşlarımız, acil yardıma ihtiyaç duymadıkları sürece, telefonlarını kullanmamalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır."