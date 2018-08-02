Adnan Oktar: İyi niyetli arkadaş grubuyuz

Adnan Oktar örgütüne yönelik soruşturmada Oktar'ın ifadesinin detayları ortaya çıktı. İstanbul Mali Suçlar ile Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınıp sorgulandıktan sonra tutuklanan Adnan Oktar’a 353 soru soruldu.

"Hiçbir bankada hesabım yoktur, annemden harçlık alırım"

Oktar'ın sorgusunun tutanakları 164 sayfadan oluşuyor. Sorgu, verilen aralarla 1 buçuk günde tamamlandı.

Oktar, pasaportunun olup olmadığı yönündeki soruya hiçbir zaman yurt dışına çıkmadığını iddia ederek yanıt verdi.

Operasyon sırasında ele geçirilen nakit paraları da açıklayamayan Oktar, annesinden harçlık aldığını ifade etti.

Oktar ifadesinde şunları söyledi:

"Herhangi bir şirketim yoktur. Sadece yazarlık yapıyorum. Aylık olarak 3 bin ila 3 bin 500 lira para kazanıyorum. Bir muhasebecim yok. Muhafaza ettiğim bir kasa veya finansal kurum yoktur. Kazandığım tüm parayı cebime koyuyorum. Hiçbir bankada hesabım yoktur. Annem hayatta, bazen annemden harçlık alırım. Suç örgütü değiliz, iyi niyetli arkadaş grubuyla yaşıyoruz ve mehdi değilim."

"Kitaplarımın dağıtımı sevenlerimin faaliyeti"

Örgütte kıyılan imam nikahını inkar eden, kitaplarının dağıtımının sevenleri tarafından yapıldığını söyleyen Oktar şu ifadeleri kullandı:

"Benimle tanışıp ayrılan 8 binin üzerinde insan vardır. İslam'da baskı yoktur, isteyen gelir isteyen gelmez. Yurt dışında faaliyet olarak yazmış olduğum kitapların dağıtılması vardır. Benim bir talimatım yok. Sevenlerimin gönüllü faaliyetleridir. Bu işlere kitap çalışmalarımdan dolayı vaktim yok. Vaktim olsa da benim ilgileneceğim bir husus değil. Bunlar müstakil hayır faaliyetleridir."

Adnan Oktar ve suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 169 kişi tutuklanmıştı.

Kaynak: TRT Haber