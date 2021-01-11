Haber Giriş: 11 Ocak 2021 Pazartesi 13:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Adnan Oktar davasında karar: Bin yılı aşkın hapis cezası
78'i tutuklu 236 sanığın yargılandığı davada Adnan Oktar'a farklı suçlardan bin yılı aşan hapis cezası verildi.
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonunda görülen duruşmaya aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu çok sayıda tutuklu sanık ve tutuksuz sanık katıldı.
Mağdur ve müştekilerin de katıldığı duruşmada, çok sayıda taraf avukatı da hazır bulundu.
Bir kısım sanıkların son sözlerinin sorulduğu duruşmada daha sonra dosyayı karara bağlayan heyet, alınan kararları açıklıyor.
Etiketler: Adnan Oktar Son Dakika
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