Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği'nin genelgesiyle 20 Temmuz'da başlayan adli tatil boyunca, adliyelerde görev yapan nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara baktı. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verildi.

Yüksek yargı organları Danıştay ve Yargıtay'da da bu süreçte nöbetçi heyetler görev yaptı. Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamında yer almadı.

Adli tatilin sona ermesinin ardından 2021-2022 adli yılı bugün törenle başlayacak.

Yargıda 'e-duruşma' dönemi

Yeni adli yıl ile birlikte adliyelerde birçok yenilik hayata geçecek. Adalet Bakanlığı, hayata geçirilecek uygulamalara yönelik çalışmalarını tamamladı.

Yeni adli yılda, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ndeki hedeflere ulaşılması için çalışmalar yürütülecek.

"E-duruşma"nın pilot uygulamasına geçilecek.

Avukatların duruşmalara telekonferans yöntemiyle katılması sağlanacak.

Asliye mahkemelerinde 'savcı' dönemi

Yeni adli yılla birlikte infaz hakimlikleri bulundukları il veya ilçenin adıyla anılacak. İnfaz aşamasındaki tüm kararlar infaz hakimlerince alınabilecek. Savcıların ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin verdiği kararlara yönelik şikayetleri değerlendirilecek.

9 yıl önce kaldırılan asliye ceza mahkemelerindeki duruşma savcısı uygulaması yeniden başlatılacak.

Cumhuriyet savcıları, asliye ceza mahkemelerindeki duruşmalara tekrar katılabilecek.

Adalet Bakanlığının 3 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla kurulan Adana Bölge İdare Mahkemesi, 1 Eylül itibarıyla faaliyete geçirilecek. Böylece, ülke genelinde hizmet veren bölge idare mahkemesi sayısı 8 olacak.

İnsan Hakları Eylem Planı

Adalet Bakanlığı adliyelerde koronavirüs tedbirlerini de sürekli takip edecek.

Hazırlıkları devam eden "İnsan Hakları Eylem Planı"nın da tamamlanarak kamuoyuna açıklanması hedefleniyor.

Yargıtay'ın yeni hizmet binası açılacak

Yargıtay Başkanlığınca yeni adli yıl dolayısıyla bugün 2021-2022 adli yıl açılış töreni düzenlenecek.

Yargıtay Başkanlığının yapımı tamamlanan yeni hizmet binasının açılışının da yapılacağı törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

Törende, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu birer konuşma yapacak.