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Adil Öksüz'e yardım eden sanıklar hakkındaki iddianame kabul edildi01 Kasım 2019 Cuma 12:26 - Son Güncelleme 01 Kasım 2019 Cuma 12:33
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan, FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım eden 5 sanık hakkındaki iddianame kabul edildi.
FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına ilişkin iddianamede, aralarında Öksüz'ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım'ın da bulunduğu 5 sanığın ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.
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