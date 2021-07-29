Haber Giriş: 29 Temmuz 2021 Perşembe 10:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
İHA'lar Kozan yangınını görüntüledi
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Kozan ilçesinde dün çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. İHA görüntüleri yangının etkili olduğu alanı gözler önüne serdi.
Adana'nın Kozan ilçesinde dün çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmalarına sabahın erken saatlerinde havadan ve karadan müdahale ile başlandı.
Kızlarsekisi mevkisindeki ormanlık alanda dün saat 19.45 sıralarında çıkan yangına tekrar müdahale ediliyor. Ekipler, havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Rüzgar, çalışmaları olumsuz etkiliyor. Yangın nedeniyle 5 köy tahliye edilmişti.
İHA görüntüleri yangının etkilediği bölgeyi gösterdi.
Etiketler: Orman Yangını
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