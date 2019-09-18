Gündem
Adalet Bakanlığından Tamince'ye verilen takipsizlik kararına itiraz18 Eylül 2019 Çarşamba 17:17 - Son Güncelleme 18 Eylül 2019 Çarşamba 17:21
Adalet Bakanlığı, Fettah Tamince'ye yönelik yürütülen FETÖ soruşturmasında verilen takipsizlik kararına itiraz etti.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Fettah Tamince hakkında yürütülen FETÖ soruşturmalarında takipsizlik kararı vermişti.
Adalet Bakanlığı Yargıtay'a itirazda bulunarak, takipsizlik kararının kamu yararına bozulmasını istedi.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, itirazı yerinde görürse konuyu ilgili dairesine sevk edecek. İtiraz kabul edilirse Tamince hakkındaki dosya yeniden görülmeye devam edebilir.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: fettah tamince fetö Adalet Bakanlığı