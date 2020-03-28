Adalet Bakanlığı'nın koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı tüm kararlar 2 hafta uzatıldı. Cezaevlerindeki tüm görüşler, nakiller ve oda görüşmeleri 2 hafta daha ertelendi.

Bakanlığın aldığı 7 maddelik tedbirler şöyle:

1- Açık ve kapalı ceza infaz kurumlarındaki avukat ziyareti dahil bütün görüşler,

2- Açık ceza infaz kurumlarında kalanların özel izin hakları,

3- Hastalık ve güvenlik durumları dışında bir ceza infaz kurumundan bir başka kuruma yapılan nakiller,

4- Hükümlülerin dışarıyla temasının mümkün olduğu; kurum dışı çalışma, lokanta, sosyal tesis, dış kantin gibi iş yurdu faaliyetleri,

5- Birden fazla koğuşla birlikte yapılan toplu faaliyetler,

6- Ceza infaz kurumlarındaki ve çocuk eğitim evlerindeki aile görüşme odalarının kullanımı,

7- Ceza infaz kurumlarında anneleri ile birlikte kalan 0-6 yaş grubu çocukların kreşe ve anaokuluna gitmeleri ile çocukların dışarıdaki ebeveynleri ya da yakınlarına teslim edilmesi uygulaması iki hafta süreyle ertelendi.

Zorunlu durumlara Başsavcılık kararı

Tutuklu ve hükümlü yakınlarının zorunlu durumlarda ziyaretleri Cumhuriyet Başsavcılığı kararı ile yapılabilecek. Avukatlar zorunlu durumlarda maske, eldiven gibi tedbirler alarak kapalı görüş yapabilecek.