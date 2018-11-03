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Adalet Bakanı Gül'den hayatını haybeden taraftar için başsağlığı mesajı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan maç öncesi hayatını kaybeden sarı-lacivertli taraftar Koray Şener için başsağlığı diledi.

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Adalet Bakanı Gülden hayatını haybeden taraftar için başsağlığı mesajı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçı öncesi geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Fenerbahçeli taraftar Koray Şener için paylaşımında bulundu.

 


 

Bakan Gül, "Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasında tribünde fenalaşan genç kardeşimizin vefat haberi hepimizi derinden üzdü. Ailesinin, yakınlarının, Fenerbahçe'nin ve tüm spor camiasının başı sağolsun. Mekanın cennet olsun kardeşim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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