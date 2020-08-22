Bakan Gül, beraberindeki AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer, Mehmet Sait Kirazoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci ve diğer partililerle Delen ailesinin merkez Şehitkamil ilçesindeki evlerini ziyaret etti.

Baba Bülent Delen ve dede Mehmet Yüceler ile görüşen Gül, taziyelerini iletti.

Cinayet zanlısı olarak arkadaşı tutuklandı



Kentte 13 Ağustos'ta Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 4'üncü katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti.

Yapılan incelemede, hayatını kaybeden kişinin 17 yaşındaki Duygu Delen olduğu belirlenmişti.

Evde bulunan Mehmet Kaplan (20) gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen zanlı "kasten öldürme" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

İntihar mı cinayet mi araştırılıyor

Duygu Delen'in Gaziantep'te arkadaşının yaşadığı binanın 4'üncü katındaki penceresinden düşerek yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma dosyası İstanbul Adli Tıp Kurumunda inceleniyor.