Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Bakan Gül, “Adli Yargı ve İdari Yargı Hazırlık Eğitimlerinin Açılış Töreni”nde yaptığı konuşmada, "Bu karanlık zihniyet ile mücadeleyi elbette sürdüreceğiz. Ülkemizi geriye götürmek isteyen vesayetçi zihniyetin muvaffak olması mümkün değildir." dedi.