Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 11:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Adalet Bakanı Gül'den darbe imalı bildiriye tepki
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, darbe imalı bildiriye ilişkin, "Ülkemizi geriye götürmek isteyen vesayetçi zihniyetin muvaffak olması mümkün değildir" dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.
Bakan Gül, “Adli Yargı ve İdari Yargı Hazırlık Eğitimlerinin Açılış Töreni”nde yaptığı konuşmada, "Bu karanlık zihniyet ile mücadeleyi elbette sürdüreceğiz. Ülkemizi geriye götürmek isteyen vesayetçi zihniyetin muvaffak olması mümkün değildir." dedi.
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