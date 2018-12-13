Adalet Bakanı Gül'den başsağlığı mesajı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'in (YHT), kılavuz lokomotifle çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirenler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Ankara'da meydana gelen elim tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Başımız sağolsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) 13 Aralık 2018
Gül, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Ankara'da meydana gelen elim tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Başımız sağ olsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadesini kullandı.
Kaynak: AA