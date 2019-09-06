Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargı reformuna ilişkin, "AK Parti'nin, Adalet Bakanlığının reform belgesi değildir. Türk milletinin, 82 milyonun yargı reform belgesidir." dedi.

Gül, "Diyarbakır'daki annelerin sesini ortadan kaldıramazsınız. Bu çığlık asla kesilemeyecektir. Onların dağa değil okula gitmesi için ne türlü desteği yapacağız." diye konuştu.

Gül yargı reformuna ilişkin sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Eleştirileri hem parlamento dikkate alacak hem uygulamalar gerektiren konularda bizler de reform belgemizin takibini yapacağız. Yeni bir insan hakları eylem planı çalışması başlattık. İnsan hakları konusunda ayrıca bir çalışma Bakanlık öncülüğünde yapacağız. Kamunun kamuyla ya da kamunun vatandaşla anlaşmazlığını sulh yoluyla çözeceğiz."

Kaynak: AA