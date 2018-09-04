Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TRT Haber'de soruları cevaplandırıyor.

TRT Haber'de özel röportaj konuğu olan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç'un gündeme dair sorularını cevaplandırıyor.

- Adli yıl tüm yargı çalışanlarına ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Bu yargı yılı yargıya güvenin artığı bir yol olmasını diliyorum. Amacımız yargıya güveni artırmak ve yargının hızlanmasını sağlamak.

Yargıda hedef süre uygulaması

-Hedef süre uygulaması pazartesi başladı. Yargıda öngörülebilirliği sağlamak istiyoruz. Çalışma yapılırken bir dava türünde standart bir süre belirlendi.

-Yargılamayı uzatılan ve hedef süreyi uzatılan unsurlar tespit edilecek. Hem yargılama hem de ceza aşamasında süre belirlendi. Belirlenen süre aşılırsa sistem bizi uyaracak. Dava açıldıktan sonra ne zaman sonuçlanacağı bilinecek. Yargı sitemimiz üzerine analiz yapılacak. Vatandaşlarımızda davasının ne zaman biteceğini bilecek, şeffaf bir sistem olacak. 1 Ocak’tan sonra da vatandaşlarımız sistemi takip edebilecek.

Ayrıntılar geliyor...