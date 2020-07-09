Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamalarından satır başları şöyle:



Barolarla ilgili tüm süreçte bakanlık olarak TBB Başkanımız Metin Feyzioğlu ve tüm baro başkanı arkadaşlar ile diyalog içerisindeyiz. Avukatlık mesleğinin daha güçlü olması için ne söyleyecekseniz gelin konuşalım diye müzakere diyalog çerçevesinde sürdürdük.

Kanun hazırlarınken bu süreçte 40'a yakın meslektaşımız ile 4 saatlik toplantıda görüşlerini aldık. Bu önerileri grup başkanvekillerimize ilettik bu kapsamda diyalog kapısı hep açıktı ve önerileri almaya çalıştık.

Türkiye'de 1969'dan beri yürürlükte olan avukatlık kanununa ilişkin düzenleme söz konusu. Avukatlık mesleğinin güçlendirilmesine yönelik her zaman çalışmalar yapılmıştır. Her platformda barolar ve STK'lar tarafından dile getirilmiştir. Bu süreçte de AK Parti ve MHP olarak bu teklifi veren partiler bu süreci yürütmeye çalışmıştır.

Yargının üç ayağın var iddia, savunma ve yargılama, savunma avukatların güçlü bir şekilde ifa etmesi bu üç ayaktan birisi. Savunmanın güçlendirilmesi her zaman bizim çalışmalarımızın arasında yer almıştır. Bu anlamda bir takım hakların verilmesi için reformlar yapıldı. Avukatların gündemi ne ise bizim gündemimiz de odur. Barolar ile ilgili yapacağım tespitler bazıları için geçerli. Baroların gündemi avukatlarınkinden farklı. Bir yerde avukat, savcı ve hakim ne kadar güçlü olursa vatandaşlarımızın yargıya güveni artacak. Meslek örgütlenmesine yönelik ideolojik bir örgütlenme ile karşı karşıya kalınan bir sorun vardı. Bizler de bakanlık olarak teklifi değerlendirdik. STK'lar ve barolar dinlendi ve TBMM ortaya bir irade koydu. Dolayısıyla yasama kanun koyandır ve kanun koyma iradesine saygı duymak gerekir.

50 bin kişilik avukat üyesine sahip İstanbul'da bir avukat kendi mesleği ile ilgili daha güçlü bir imkana sahip olmak istediğinde teknik olarak bir zorluk var. Şimdiki kanunda size bir imkan getirilmektedir. Kimse şu baroya üye olacaksın, ayrılacaksın diye birşey getirilmiyor. Dolayısıyla burada tüm avukatların birliği anlamında bir yaklaşım ortaya konulmuştur.

Milletin adına yasama yapma yetkisi yasamaya aittir. Eskiden bakanlar kanun tasarısı hazırlar Meclis'e göndarirdi. İşte güçlü Meclis herkesi dinler, ve iradeyi ortaya koyar. 4 saat toplantı yaptık hiç söyleyecek sözleri yok muydu? O zaman Meclis'te bir çalışma içerisindeydi. Biz şöyle birşey istiyoruz diyebilirlerdi. Meclis'e çağrıldı gelin arkadaşlar görüşlerinizi söyleyin dendi ama diyalog kapısını kapatıp sorunu orada tartışmak yerine çok farklı yollara tevessül edildi. 50 bin kişilik bir avukat üyeye sahip baro yüzde 50'si seçime gitmiyor, 25 bin kişi oylamaya gidiyor. 8 bin kişiden oy alan 50 bin kişiyi temsil ediyor. Terörle mücadelesini zafiyete uğratacak açıklamalar yapıyorsun, peki bunu hangi avukatı temsilen yaptın? Dolayısıyla burada bir tercih ortaya konmuştur. 77 yerde mevcut sistem devam ediyor. Ankara, İstanbul, İzmir şu an tabloda. Bir imkan rekabet ortamı oluşturuldu. Bazı barolar ideolojik bir takım partilerin düşüncelerin arka bahçesi olma çabasında olmuştur.

Ayrıntılar gelecek...