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TRT Haber 14.05.2023 18:28

Açılan saldık sayısı yüzde 80'i geçti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, saat 18.30 itibarıyla yayın yasağının kaldırıldığını açıkladı. Açılan saldık sayısı yüzde 80'i geçti.

Açılan saldık sayısı yüzde 80'i geçti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Yener, açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

"14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri tüm yurtta sakin bir şekilde sonuçlanmıştır. Yasa gereği saat 16.59'da oy vermeye gelen vatandaşlarımızın kimlikleri alınarak oy verme işlemleri devam etmiş, 17.33 itibarıyla tüm Türkiye'de oy verme işlemleri sonuçlanmıştır. 

Sonuçların tüm ülkemize, siyasi partilerimize, cumhurbaşkanı adaylarımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Merakla beklediğiniz yayın yasağıyla ilgili olarak da saat 18.30 itibarıyla yayın yasağını kaldırmış bulunmaktayız. 


 

Ancak değişik kanallardan basın mensuplarımıza veri gelişi olmaktadır ancak tüm kamuoyunun YSK'nın geçici sonuçları açıklamasını beklemesini kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Sonuçlar açıklanıyor:

Açılan saldık sayısı yüzde 80'i geçti

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