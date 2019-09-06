Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Teknik Üniversitesinin (İTÜ) Ayazağa Kampüsü'ndeki Abdülhakim Sancak Camii'nin açılışına katıldı.

Temeli 2015 yılında atılan, aynı anda 3 bin kişinin ibadet edebileceği İstanbul Teknik Üniversitesi Abdülhakim Sancak Camii törenle açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, caminin özelliklerini anlattı. Erdoğan, caminin gençler için bir fırsat olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a burada TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, eşlik etti.

Kaynak: TRT Haber