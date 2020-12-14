ABD’nin Türkiye'ye karşı yaptırım kararına ilişkin, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Rusya'dan S-400 alınması gerekçesiyle Türkiye'ye uygulanan yaptırım kararına tepki gösteren Demir, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde tam bağımsız savunma sanayii hedefimizde kararlılıyız" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ın liderliğinde Tam Bağımsız Savunma Sanayii hedefimizde kararlılıyız.



Şahsım veya kurumumuza yönelik yurt dışında alınan her hangi bir karar, benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek; Türk savunma sanayiini hiç bir şekilde engelleyemeyecektir. — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) December 14, 2020

ABD'nin yaptırım listesine eklenen SSB Başkanı Demir, "Şahsım veya kurumumuza yönelik yurt dışında alınan her hangi bir karar, benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek; Türk savunma sanayiini hiç bir şekilde engelleyemeyecektir" dedi.