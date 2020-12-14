ABD'nin yaptırım kararına SSB Başkanı Demir'den tepki
ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına Savunma Sanayii Başkanı Demir tepki gösterdi. Demir, "Şahsım veya kurumumuza yönelik yurt dışında alınan her hangi bir karar, benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek" dedi.
ABD’nin Türkiye'ye karşı yaptırım kararına ilişkin, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Rusya'dan S-400 alınması gerekçesiyle Türkiye'ye uygulanan yaptırım kararına tepki gösteren Demir, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde tam bağımsız savunma sanayii hedefimizde kararlılıyız" açıklamasını yaptı.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ın liderliğinde Tam Bağımsız Savunma Sanayii hedefimizde kararlılıyız.— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) December 14, 2020
Şahsım veya kurumumuza yönelik yurt dışında alınan her hangi bir karar, benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek; Türk savunma sanayiini hiç bir şekilde engelleyemeyecektir.
ABD'nin yaptırım listesine eklenen SSB Başkanı Demir, "Şahsım veya kurumumuza yönelik yurt dışında alınan her hangi bir karar, benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek; Türk savunma sanayiini hiç bir şekilde engelleyemeyecektir" dedi.