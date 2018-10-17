ABD'den Pompeo'nun Ankara ziyaretiyle ilgili açıklama

Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Türkiye ziyaretine ilişkin Amerikan Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Pompeo, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili endişelerini iletti" denildi. Pompeo'nun Kaşıkçı soruşturmasında Türkiye'ye yardım etmek istediklerini de yinelediği belirtildi.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı olayını değerlendirmek üzere Türkiye'ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili görüşmeler yapmak üzere dün Riyad'a gitmişti.

ABD'li Bakan burada Kral Selman bin Abdülaziz, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Dışişleri Bakanı Adil el-Zübeyir ile görüşmüştü. Mike Pompeo, temaslarında ABD'nin olayla ilgili endişelerini yinelemiş ve soruşturma sürecinin önemine dikkati çekmişti.

Kaynak: TRT Haber