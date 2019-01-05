Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD’den gelen heyetin ziyaretine dair ayrıntıları paylaştı. Gül, “Karşı tarafta bu konunun kamuoyunda çok konuşulmaması konusunda hassasiyetlerini illettiler. Verimli ve arzu edilir sonucu almak için bizim için önemli. Onlar da bu konunun Türkiye’de ne kadar önemli olduğunu anladıklarını söylüyorlar. Bu hassasiyeti size ifade ediyorum.” dedi.

“Türkiye’den bazı bilgiler istendi”

New York bölge savcılığında bir soruşturma açıldığını söyleyen Gül, “Bu soruşturma çerçevesinde Türkiye’den bazı bilgiler istendi. Biz zaten iletmiştik, darbe girişimi sonrası da ilettik. Onların bizden isteği bazı şeyler var. Dijital delilleri görmek, tanıklara ulaşmak gibi bir talepleri oldu. Adli yardımlaşma kapsamında bir ülke talep ederse, ülke yardımcı olabilir. Biz de bunu kabul ettik. ABD’ye sunduğumuz delil olarak hem isim hem içerik, birebir dinleme görme isteklerini görünce isabetli bir talep olduğunu gördük. Yeni delilerle, imajlarını verdik. Burada değerli. Birebir. Gözüyle görmek anlamında değer.” ifadelerini kullandı.

“Soruşturma kara para boyutuyla önemli”

Heyettekilerin New York’taki soruşturmanın gizli olduğunu belirttiğini söyleyen Gül, “İki savcı geldi. Hem New York hem Washington dan geldi. Delil niteliği önemli. Soruşturma bizimki gibi terör örgütü değil. Kara para gibi boyutuyla önemli. Sunulan belgeler, sorulara alınan cevaplar, deliller bir hukuk çerçevesinde daha farklı.” dedi.

“Soruşturmanın farklı gelişmelere gebe olacağını düşünüyorum”

Cumhurbaşkanına yönelik suikast girişimi ve 15 Temmuz gecesi hakkında bilgi istenip istenmediği hakkındaki soruyu yanıtlayan Gül şunları söyledi:

“O timdeki olan kişilerle ilgili tüm dosya ve bilgiler verildi. Soruşturmanın farklı gelişmelere gebe olacağını düşünüyorum. Burada söyleyeceğim her şey önemli. Bazı lobileri harekete geçirir.

Türkiye de bir adil yargılama yapıldığı, deliller üzerinden sonuca gidildiğini göstermesi açısından önemlidir. Türkiye’ye büyük bir saldırı oldu, büyük bir terör örgütü. Açtık, buyurun bakın, şeffaf bir hukuk sistemi. Gelin her sorunuzu yanıtlayalım.”

“İade edilmesini bekliyoruz”

Soruşturma ve iade sürecinin farklı olduğunu ancak bu soruşturmanın iade sürecini de etkileyeceğini ifade eden Gül, heyettekilerin, aralarında Kemal Batmaz’ın da yer aldığı bazı isimleri kendi soruşturmaları kapsamında dinlediklerini söyledi.

İade ile ilgili gerekçelerinin farklı, ABD’deki soruşturmanın farklı olduğunu dile getiren Gül, “İade gerekçemiz farklı. Yani soruşturmaları farklı. İade gerekçelerimiz ayır bir bağlamda ele alınmalı. O ona engel değil. İade işlerinin siyasi boyutu da oluyor maalesef. Biz hukuki bakıyoruz. İade edilmesini bekliyoruz.” diye konuştu.

“Onlar kendi soruşturmaları için geldi, bizde kendi davamızı koyuyoruz. ABD ciddi ise, ellerinde delil varsa, kendi soruşturmaları çerçevesinde en azından tutuklama vb. olur mu sizce?” şeklindeki soruya Gül şöyle yanıt verdi:

“Soruşturma devam ettiği için onların da kendi boyutuyla gizli olduğu için açıklanan bir durum yok. Bunlar dava açılırsa alenileşirse görülür. Şu anda çok sıcak. Türkiye’den ayrılacaklar. Bizim de atacağımız, yapacağımız süreçler var. Ama bir savcısının gelip sorular sorması, 12 saat adliyede kalması değerli bir durum. Ama çok ihtiyatlı da olmak istiyorum. Şu ana kadar hiçbir olumlu adım olmadı çünkü bizim adımlarımıza rağmen. Şu an elimizden gelen desteği verip, ABD’nin de görmesi önemli. Türk yargısı tespit ettiği, talep ettiği iadeyi ki elimiz çok güçlü, sözleşme gereği iade etme zorunluluğu var. Bunu bekliyoruz.”

Kaynak: TRT Haber