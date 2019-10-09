Türkiye, güneyindeki terör tehdidine yönelik Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Harekat kapsamında Tel Abyad'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor.

MSB'den bilgilendirme

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ABD, Rusya, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya ile NATO ve BM Genel Sekreterliklerinin saat 14.00'ten itibaren Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgilendirme yaptı.

MSB'nin Twitter hesabından, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamada bulunuldu.

Açıklamada, "ABD, Rusya Federasyonu, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya ile NATO ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterlikleri saat 14.00'ten itibaren Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin bilgilendirildi" ifadeleri kullanıldı.

Barış Pınarı Harekatı nasıl işleyecek?

Türkiye'nin hedefi Fırat'ın doğu kıyısından başlayarak Irak'a kadar uzanan 460 kilometrelik sınır hattında 30 kilometrelik derinlik. Yani amaç, yaklaşık 14 bin kilometrekarelik bir alanı teröristlerden temizlemek.

Türkiye, operasyonla terörden temizlenen alanda güvenli bölge oluşturmak istiyor. Bu yolla ülkedeki Suriyeli sığınmacılar, güvenli bölgelelere yerleştirilecek. Toplamda 10 bölge ve 140 köy kurulacak.

Kaynak: TRT Haber, AA